عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية عنيفة على صور وبعلبك في لبنان (فيديو)

أدت غارات شنتها مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على بلدتين في قضاء بعلبك بمحافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان وبلدة حناويه في قضاء صور (جنوب) إلى استشهاد 31 وإصابة 19 في حصيلة أولية.

وأظهرت مقاطع مصوَّرة تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حجم الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على المناطق المستهدَفة في بعلبك وصور.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بـ”ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 20 شهيدًا و14 جريحًا جراء الغارات الإسرائيلية على قضاء بعلبك شرقي لبنان”.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في منشورعبر منصة إكس “ارتفاع حصيلة الشهداء في بلدتَي الكنيسة إلى 10، وحدث إلى 6، لتصبح حصيلة اليوم حتى اللحظة 16 شهيدًا في قضاء بعلبك”.

وفي 31 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعَّد جيش الاحتلال حربه بشكل كبير على قضاء بعلبك، بدعوى استهداف بنية تحتية لحزب الله، مما أسفر عن عشرات الشهداء ومئات الجرحى حتى الآن.

في السياق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية باستشهاد 11 وجرح 5 من فرق الإسعاف ومتطوعي الدفاع المدني في غارة استهدفتهم ببلدة حناويه في قضاء صور، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وباتت الاستهدافات الإسرائيلية لأفراد الدفاع المدني والطواقم الطبية في لبنان أمرًا متكررًا في الفترة الأخيرة، رغم أن العديد من الاتفاقيات الدولية تجرّم ذلك.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل “68 غارة جوية إسرائيلية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في النبطية (34 غارة) والجنوب (19 غارة) ليصل العدد الإجمالي للغارات منذ بداية الحرب إلى 12475 اعتداء”، حسب تقرير لمنسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان إجمالًا عن 3163 شهيدًا و13 ألفًا و979 جريحًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلًا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 من سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة، حتى مساء السبت.