فرنسا.. مظاهرة احتجاج لإلغاء فعالية يحضرها وزير إسرائيلي

طالب متظاهرون مؤيدون لفلسطين في فرنسا بإلغاء فعالية من المقرر أن يحضرها وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بالعاصمة باريس الأربعاء المقبل.

وتجمع المؤيدون في ساحة تروكاديرو بالقرب من برج إيفل في باريس، ودعوا السلطات الفرنسية إلى إلغاء فعالية لمنظمة “إسرائيل إلى الأبد” التي تحشد اللوبي المناصر للاحتلال الإسرائيلي في فرنسا.

وردد المحتجون هتافات مثل: “لا فعالية في باريس لسموتريتش وأصدقائه” و”عاش الشعب الفلسطيني”. ورفعوا الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ولافتات تدعو إلى وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

كما شارك في الاحتجاج سياسيون فرنسيون ومنظمات يهودية غير حكومية مناهضة للصهيونية.

وكانت 6 منظمات، بينها الاتحاد الفرنسي لحقوق الإنسان، قد طالبت الاثنين الماضي، بإلغاء الفعالية في بيان مشترك.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قدم توماس بورتس، النائب عن حزب “فرنسا الأبية” المعارض طلبا رسميا إلى إدارة شرطة باريس، لإلغاء الفعالية التي سيحضرها سموتريتش.

A protest was held at #TrocadéroSquare on Thursday evening, calling for the cancellation of a gala in support of Israel, scheduled for next Wednesday and set to be attended by Israeli Finance Minister #BezalelSmotrich. This gala, which supports #Netanyahu’s government and the… pic.twitter.com/8D872RKH6e

— Megaphone News English (@MegaphoneNewsEN) November 8, 2024