مسح جوي وتجهيز منصات الإطلاق.. حزب الله يبث مشاهد قصف جنود الاحتلال بمستوطنة “مسكاف عام” وبلدة مارون الراس (فيديو)

بث الإعلام الحربي التابع لـ(حزب الله) مقطعًا مصوَّرًا، اليوم السبت، تضمَّن ما قال إنها مشاهد من عملية استهداف تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة “مسكاف عام” ومحيط بلدة مارون الراس على الحدود الجنوبية.

وفي تدوينة له، نشر الحزب عبر قناته على منصة تلغرام مقطعًا مصوًّرًا مصحوبًا بعنوان “مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تحشدات لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة مسكاف عام ومحيط بلدة مارون الراس على الحدود الجنوبية”.

وأظهرت المشاهد عددًا من الصواريخ وهي جاهزة على منصات الإطلاق، ومراحل المسح الجوي قبل استهداف المناطق المرصودة.

كما أظهرت المشاهد عددًا من مقاتلي (حزب الله) وهم يقومون بتجهيز منصات إطلاق الطائرات المسيَّرة اتجاه موقع خلة البستان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ 3 قواعد عسكرية ومدينتَي صفد ونهاريا و8 مستوطنات شمالي إسرائيل، بعضها أكثر من مرة.

وأكد الحزب أنه استهدف كذلك 3 تجمعات لجنود في شمالي إسرائيل، وأسقط مسيَّرة إسرائيلية في جنوبي لبنان.

ففي سلسلة بيانات منفصلة نُشرت عبر منصة تلغرام، قال الحزب إنه “قصف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية”، وأضاف أنه “قصف قاعدة ‏ميرون لإدارة العمليات الجوية بصلية صاروخية”.

وتابع أنه “قصف قاعدة حيفا التقنية بصلية من الصواريخ النوعية”، ولفت الحزب إلى أن هذه القاعدة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحوي كلية تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو.

كما أشار إلى أنه “قصف بصليات صاروخية كذلك مدينتَي صفد (مرتان) ونهاريا و8 مستوطنات: كتسرين وحتسور هاجليليت وروش بينا والمطلة ومعالوت ترشيحا (مرتان)، والكريوت وبرعام وكريات شمونة (مرتان)”.

وأكد حزب الله أن مقاتليه “استهدفوا بصليات صاروخية 3 تجمعات لجنود في موقع العباد العسكري ومستوطنتَي المنارة وأفيفيم”.

وفي جنوبي لبنان، قال الحزب إنه أسقط مسيَّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في بلدة دير سريان بصاروخ أرض-جو.