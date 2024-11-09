400 يوم من الإبادة.. الاحتلال الإسرائيلي يحكم حرب التجويع على قطاع غزة (فيديو)

قال إسماعيل الثوابتة، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن محافظة شمال غزة دخلت مرحلة جديدة من المجاعة المتفاقمة، في ظل سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في لقاء الثوابتة مع الجزيرة مباشر، اليوم السبت، بمناسبة مرور 400 يوم على بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

أبرز ما جاء في تصريحات الثوابتة للجزيرة مباشر:

ما زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والمذابح وقصف مراكز النزوح والإيواء وقتل المدنيين.

53000 من الشهداء والمفقودين بينهم 43 ألف شهيد وصلوا إلى المستشفيات وهناك أكثر من 10000 مفقود تحت أنقاض البنايات المدمرة.

جيش الاحتلال يمنع طواقم الدفاع المدني وفرق الإسعاف من الوصول إلى الجثامين لانتشالها، والأزمة تتفاقم بشكل أكبر خاصة في محافظات شمال قطاع غزة.

نعلن من خلال الجزيرة مباشر أن محافظة شمال غزة دخلت مرحلة جديدة من المجاعة المتفاقمة، وتم الإعلان عن وفاة بعض الحالات نتيجة الجوع.

منذ أكثر من 190 يوما وجيش الاحتلال يغلق محافظة شمال غزة ويمنع إدخال المساعدات والسلع والبضائع والغذاء خاصة إلى المدنيين في مخيم جباليا وبيت لاهيا.

إغلاق كامل للمعابر

المحافظات الوسطى ومحافظة رفح ومحافظة خان يونس ليست أفضل حالا حيث يغلق الاحتلال المعابر منذ 186 يوما بشكل متواصل.

نحن ندخل سياسة تجويع بشكل واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

هناك نحو 600000 طن من المساعدات المكدسة على كل المعابر لا يسمح الاحتلال بدخولها.

كل ما يطرحه الاحتلال بشأن فتح المعابر يهدف من ورائه إلى تضليل الرأي العام، لكن على أرض الواقع هي الجريمة التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني، حيث يتعرض نحو 2 مليون و440 ألف مواطن للتجويع.

الأسواق تتعرض للجفاف والمحال التجارية لا يوجد بها سلع أو بضائع والمواطن يبحث عن نصف وجبة كل يومين.

مأساة غير مسبوقة

3500 طفل معرضون للموت في أي لحظة حيث يمنع الاحتلال دخول حليب الأطفال والمكملات الغذائية وتطعيمات الأطفال؛ مما فاقم الأمور الصحية.

كل هذا يتزامن مع استهداف الاحتلال للمنظومة الصحية وإخراج كل مستشفيات القطاع بشكل كامل عن الخدمة خاصة في الشمال.

350000 شخص يعيشون في الشمال بدون مستشفيات وفق خطة ممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي.

عندما يأمر الاحتلال المواطنين بالإخلاء يقوم بإطلاق النار عليهم باستخدام طائرات الكواد كابتر.

حتى هذه اللحظة جثامين الشهداء في الشوارع لا تستطيع الفرق انتشالها ونهشتها الكلاب والحيوانات الضالة.

ما يحدث في قطاع غزة مأساة وأزمة إنسانية غير مسبوقة في أي دولة في العالم.

ينبغي للمجتمع الدولي أن يتحرك وأن يتخذ قرارات صارمة ضد الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستئصال ووقف المجازر.

الاحتلال يمنع إدخال الماء والوقود والغذاء ويغلق المعابر بشكل كامل، وهذا ما صرح به وزراء في حكومة الاحتلال.

إعدام 1000 طبيب وكادر طبي