أول تعليق من نتنياهو على الأحداث المتسارعة في شمال سوريا (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل تراقب التطورات في سوريا عن كثب.

وأضاف خلال زيارته لمجندين جدد في الجيش الإسرائيلي بوسط إسرائيل: “نراقب الأحداث في سوريا باستمرار. نحن مصممون على الدفاع عن مصالح إسرائيل الحيوية والحفاظ على إنجازات الحرب”.

وفي وقت سابق اليوم، توعد رئيس النظام السوري بشار الأسد باستخدام القوة لهزيمة قوات المعارضة، وذلك بعد أن اجتاحت هذه القوات مدينة حلب، وفقًا لما ذكرته الوكالة العربية السورية للأنباء.

وشدد الأسد خلال اتصال هاتفي مع القائم بأعمال رئيس إقليم أبخازيا المنشق عن جورجيا بادرا جونبا على أن ما سماه “الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي ستكسره وتقضي عليه بها أيًا كان داعموه ورعاتُه”، وفق قوله.

وأشار إلى أن “الإرهابيين لا يمثلون لا شعبًا ولا مؤسسات يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم”.

مدينة حلب خارج سيطرة سلطات النظام السوري

وأصبحت حلب، ثاني كبرى مدن سوريا، خارج سيطرة حكومة النظام السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع، مع سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها على كل الأحياء حيث كانت تنتشر قوات النظام.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، اندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام الأسد في ريف حلب الغربي.

وتقدمت قوات المعارضة بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على عدة مناطق في ريف إدلب.

ودخلت قوات المعارضة حلب، عصر الجمعة، ومن ثم واصلت التقدم مساء، وسيطرت على معظم أحياء المدينة.

كما سيطرت الفصائل على ساحة سعد الله الجابري في مركز المدينة، فضلًا عن مبنى المحافظة ومراكز الشرطة، وقلعة حلب.

وبسطت فصائل المعارضة المسلحة سيطرتها على كامل محافظة إدلب، أمس السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون.

وعلى ضوء التطورات المتسارعة، يصل وزير خارجية إيران عباس عراقجي، الأحد، إلى دمشق، وقال إنه سيؤكد دعم بلاده “الحازم” لسلطات النظام السوري.