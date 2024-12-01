“الانتصار لدماء السنوار”.. القسام تقنص جنودًا وتقصف دبابات ضمن كمين محكم في رفح (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس“، مشاهد جديدة للقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت القسام، إن المشاهد لكمين مركب ضد جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مفترق برج عوض في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت القسام على العملية “الانتصار لدماء السنوار”، في إشارة إلي رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار الذي استشهد في اشتباكات مع قوات الاحتلال في مدينة رفح.

ونشرت القسام مشاهد للكمين الأول والذي جاء ضمن 3 كمائن أوضحت القسام أنها ستنشر مشاهد توثقها لاحقًا.

وقال أحد المقاتلين قبل الشروع في تنفيذ العملية “صدر القرار من قيادة الكتيبة الشرقية، بالتجهيز لمجموعة من الكمائن المركبة والمحكمة في منطقة العمليات المسلحة”.

وأضاف: “عند وصول قوات العدو من محور صلاح الدين باتجاه مفترق برج عوض، وهي نقطة المقتلة، سيتم فتح النار وقنص أكبر عدد ممكن من جنود الصهاينة، وبعدها سنقوم بضرب آليات العدو بقذائق (الياسين 105)، وعند وصول قوات الإنقاذ، نقوم بقطع الإمدادات عن منطقة المقتلة، وستكون هذه العملية انتقامًا وانتصارًا لدماء قائدنا الكبير الشهيد السنوار الذي ارتقى مقاتلًا مشتبكًا على أرض لواء رفح”.

وتضمنت المشاهد قنص عدد من جنود الاحتلال المترجلين بجانب إحدى الدبابات قبل فرارهم للاحتماء في أحد المنازل، واستهداف دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105، وبذات القذيفة استهدفوا جرافة عسكرية “دي 9″، كما. استهدف المقاتلون ضمن الكمين مبنى تحصن فيه 7 جنود إسرائيليين بقذيفة مضادة للأفراد.

وفي مشهد استهداف الدبابة، تمكن المقاتل من قصف الدبابة بقذيفة الياسين قبل ثوانٍ فقط من استهدف الدبابة لهم.

واختتمت القسام الفيديو بعبارة تشويقية “ترقبوا الكمين الثاني”، مشيرة إلى أنها نفذت الكمين الأول يوم الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني.