القمة الخليجية تتضامن مع لبنان وتدعو إلى وقف الإبادة الإسرائيلية بغزة وتثمن دور قطر (فيديو)

دعت القمة الخليجية الـ45 إلى وقف حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة منذ أكثر من عام، وأعربت عن تضامنها مع لبنان.

جاء ذلك بحسب إعلان القمة الذي ألقاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بختام القمة التي استضافتها الكويت.

وقال البديوي، إن القادة طالبوا في إعلان القمة بوقف جرائم القتل الإسرائيلي والعقاب الجماعي في غزة، وتهجير السكان وتدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية بما فيها المنشآت الصحية والمدارس ودور العبادة في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ورحب القادة بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي استضافتها السعودية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتعزيز التحرك الدولي لوقف حرب الإبادة في غزة وتحقيق السلام الدائم والشامل وتنفيذ حل الدولتين.

كما أشادوا بالجهود المقدرة لدولة قطر في مساعي وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين.

الوضع في لبنان

في هذا السياق، أدان قادة دول مجلس التعاون استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وحذروا من مغبة استمراره وتوسعة رقعة الصراع؛ مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.

كما رحبوا باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتطلعوا إلى أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم.

وعبّر القادة عن التضامن التام مع الشعب اللبناني، ودعوا جميع أطرافه إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتأكيد على المسار السياسي لحل الخلافات بين المكونات اللبنانية.

وفي 27 نوفمبر الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان عن 3961 شهيدا و16 ألفا و520 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وشارك في القمة، التي ترأسها أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، كل من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ونائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ونظيره البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس الوزراء العماني، فهد بن محمود آل سعيد، وتم التوافق في نهايتها على عقد القمة المقبلة في أبوظبي بالإمارات.