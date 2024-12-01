المعارضة السورية المسلحة لضباط النظام: العاقل من يتعظ بغيره قبل فوات الأوان

دعت فصائل المعارضة السورية، اليوم الأحد، ضباط الجيش النظامي السوري للانشقاق عن نظام الأسد.

ووجهت إدارة العمليات العسكرية، بيانًا قالت إنه “هام وعاجل”، إلى ضباط القوات المسلحة التابعة للنظام وقيادة الفرق والكتائب في كافة المدن السورية.

وقالت “تعلن إدارة العمليات العسكرية عن استعدادها الكامل لتأمين انشقاق أي ضابط يرغب في إلقاء السلاح والانتقال بأمان إلى مناطق سيطرتنا في الشمال السوري الحر”.

وأضافت في البيان “أيها الضباط: لقد رأيتم وعايشتم بأنفسكم كيف انهار جيشكم في معركة ردع العدوان والعاقل من يتعظ بغيره قبل فوات الأوان”.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أطلقت فصائل معارضة سورية مسلحة عملية “ردع العدوان” ضد النظام السوري، وتقدمت قوات المعارضة بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على عدة مناطق في ريف إدلب.

ودخلت القوات المعارضة حلب عصر الجمعة، ومن ثم واصلت التقدم مساء، وسيطرت على معظم أحياء المدينة، كما بسطت فصائل المعارضة سيطرتها على كامل محافظة إدلب، أمس السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون.

وشكلت “غرفة عمليات الفتح المبين” المكونة من فصائل معارضة عدة، إدارة سمتها “إدارة العمليات العسكرية”، وهي المسؤولة عن تنسيق العمليات العسكرية في الشمال السوري، في إدلب وأرياف حلب واللاذقية وحماة منذ عام 2020.