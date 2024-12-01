بينهم عميد ركن.. قوات عملية “فجر الحرية” تأسر عشرات من ضباط النظام وجنوده

أعلن الجيش الوطني السوري المعارض، أسر 42 مقاتلًا من جيش النظام السوري والقوات التابعة له خلال اشتباكات متفرقة ضمن معركة “فجر الحرية” اليوم الأحد.

ونشرت غرفة عملية “فجر الحرية”، على تلغرام بيانات مقتضبة بعضها عبارة عن مشاهد توثق أسر هؤلاء المقاتلين.

ونشرت الغرفة “فيديو” لأسر 33 مقاتلًا قالت إنهم من جيش النظام السوري، وذلك ضمن معارك على طريق حلب-الرقة بالقرب من جسر المطار.

وأعلنت الغرفة أسر عميد ركن تابع لنظام الأسد على محور معامل الدفاع في مدينة السفيرة، التي سيطرت عليها المعارضة، لكن دون أن تكشف عن هويته.

ونشرت “فجر الحرية” مشاهد لمقاتلين أسرتهما خلال عملية السيطرة على المحطة الحرارية بريف حلب، وقالا، ضمن الفيديو، إنهما تابعان لقوات سوريا الديمقراطية.

كما أسرت القوات المعارضة 3 مقاتلين قالت إنهم تابعون للجيش النظامي والقوات الموالية له خلال معارك على محاور عديدة بريف حلب الشرقي.

ومن قوات سوريا الديمقراطية أيضًا، أسر الجيش الوطني السوري 3 مقاتلين في معارك سيطرت خلالها على مطار كويرس.

وبدأت قوات المعارضة السورية هجومًا واسعًا قبل أيام، تمكنت خلاله من السيطرة على كافة أجزاء محافظة إدلب ومدن حلب، ثاني أكبر مدن سوريا بعد العاصمة دمشق، ومعرة النعمان وخان شيخون، بالإضافة إلى عشرات القرى والبلدات في ريف حلب وريف حماة.