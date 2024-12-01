سرايا القدس وألوية صلاح الدين تقصفان مركز قيادة وسيطرة للاحتلال في وسط غزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مقطعا مصورا لعملية مشتركة مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة.

وقالت سرايا القدس، اليوم الأحد، إن المقطع لقصف مركز قيادة وسيطرة تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك، وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو لكمين مركب ضد جنود وآليات قوات الاحتلال في حي الجنينة شرقي مدينة رفح بجنوبي القطاع.

كما أعلنت كتائب القسام تدمير دبابة من نوع ميركافا بعبوة شواظ، صباح أمس السبت، في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وقالت إن مقاتليها استهدفوا جرافة عسكرية من نوع “دي 9” بعبوة صدمية ظهر يوم الجمعة الماضي وتمكنوا من قتل من فيها.