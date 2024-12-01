شاهد: اللحظات الأولى لدخول قوات المعارضة السورية مدينة تل رفعت
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1/12/2024-|آخر تحديث: 1/12/202408:20 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشرت غرفة عمليات “فجر الحرية”، اليوم الأحد، مقطع فيديو للحظات الأولى لدخول مقاتليها وسط مدينة تل رفعت، شمالي حلب.
وأعلنت الغرفة، في وقت سابق الأحد، تحرير مدينة تل رفعت وبلدات “عين دقنة” و”الشيخ عيسى” ومطار “منغ” العسكري القريب من المدينة.
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وأظهرت مقاطع متداولة مقاتلي المعارضة السورية في مناطق مختلفة من مدينة “تل رفعت”.
وتقع تل رفعت على الطريق بين مدينة حلب، شمالي سوريا، والحدود مع تركيا.
وبدأت قوات المعارضة السورية هجومًا واسعًا قبل أيام، تمكنت خلاله من السيطرة على كافة أجزاء محافظة إدلب ومدن حلب، ثاني أكبر مدن سوريا بعد العاصمة دمشق، ومعرة النعمان وخان شيخون، بالإضافة إلى عشرات القرى والبلدات في ريف حلب وريف حماة.
المصدر : الجزيرة مباشر