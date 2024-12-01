شاهد: المعارضة السورية تسيطر على قرية أم نير بريف إدلب الجنوبي

أظهرت لقطات مصورة سيطرة قوات المعارضة السورية على قرية أم نير ناحية كفرنبل في منطقة معرة النعمان في ريف محافظة إدلب الجنوبي.

وتُظهر المقاطع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وقذائف “آر بي جي” بين قوات المعارضة وبعض جيوب النظام في القرية.

ويظهر في المقطع أحد مقاتلي المعارضة بعد السيطرة على القرية، قائلا “أخيرا أم نير صديق بالكامل، واتمشيط على القرى التالية، أم نير صديق بالكامل”.

وكانت قوات المعارضة قد تقدمت بسرعة، أمس السبت، في الريف الغربي اتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على مناطق عدة في ريف إدلب. ودخلت قوات المعارضة حلب عصر الجمعة، ومن ثم واصلت التقدم مساء لتسيطر على أجزاء واسعة من المدينة.

واقتربت قوات المعارضة السورية من مركز مدينة حماة، مساء أمس السبت، بعد بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية لمحافظة إدلب. واندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي، في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.