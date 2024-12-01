شاهد: المعارضة السورية تسيطر على مطار كويرس العسكري شرق حلب

أعلنت فصائل المعارضة السورية، اليوم الأحد، سيطرتها على مطار كويرس العسكري بمحافظة حلب في الشمال السوري، وجاء ذلك بعد معارك شرسة على مشارف المطار بين قوات النظام وقوات المعارضة.

وأظهرت مقاطع مصورة جنودا من فصائل المعارضة داخل المطار، وهم يمزقون صورة لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقالت غرفة عملية “فجر الحرية” التابعة للجيش الوطني السوري إنها أسرت 3 مقاتلين من قوات نظام الأسد و”مسلحي قسد” على محور مطار كويرس.

كما أعلنت المعارضة السورية سيطرتها على دبابة بأطراف مطار كويرس العسكري في حلب.

السيطرة على مطار حلب

وكانت قوات المعارضة السورية قد أعلنت، أمس السبت، سيطرتها على مطار حلب الدولي في شمال البلاد، بعد إعلان استيلائها أمس على مناطق واسعة من حلب، ثانية كبرى مدن البلاد.

وجاء الإعلان عن ذلك التطور الميداني في بيان رسمي نشره المتحدث باسم “إدارة العمليات العسكرية” حسن عبد الغني على حسابه بمنصة إكس.

وهذه المرة الأولى التي تسيطر فيها فصائل المعارضة على مطار مدني دولي، منذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011.

ويُعَد مطار حلب الدولي، الذي يقع في النيرب على بُعد 10 كيلومترات من وسط مدينة حلب، ثاني أكبر المطارات في سوريا بعد مطار دمشق الدولي، وتتجاوز مساحة أرض المطار 3 كيلومترات مربعة.

وحداتنا تبسط السيطرة على مطار حلب الدولي #إدارة_العمليات_العسكرية #ردع_العدوان — حسن عبد الغني (@hasanabdalgany) November 30, 2024

تقدُّم سريع

وكانت قوات المعارضة قد تقدمت بسرعة، أمس السبت، في الريف الغربي اتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على مناطق عدة في ريف إدلب. ودخلت قوات المعارضة حلب عصر الجمعة، ومن ثم واصلت التقدم مساء لتسيطر على أجزاء واسعة من المدينة.

واقتربت قوات المعارضة السورية من مركز مدينة حماة، مساء أمس السبت، بعد بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية لمحافظة إدلب. واندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي، في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي.