شاهد: قوات المعارضة السورية تغتنم طائرات مسيَّرة ومنظومات دفاع جوي في مطار كويرس

اغتنمت قوات المعارضة السورية طائرات مسيَّرة ومنظومات دفاع جوي في مطار كويرس العسكري بعد السيطرة عليه اليوم الأحد.

وأظهرت مقاطع مصورة مقاتلين من المعارضة السورية داخل حظيرة للطائرات داخل المطار بها طائرة حربية وطائرات مسيَّرة. وتظهر في المقطع كذلك أنظمة الدفاع الجوي الموجودة بالمطار.

وكانت فصائل المعارضة السورية قد أعلنت، اليوم الأحد، سيطرتها على مطار كويرس العسكري بمحافظة حلب في الشمال السوري، بعد معارك شرسة على مشارف المطار مع قوات النظام.

وأظهرت مقاطع مصورة جنودا من فصائل المعارضة داخل المطار، وهم يمزقون صورة لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

السيطرة على مطار حلب

وأعلنت قوات المعارضة السورية، أمس السبت، سيطرتها على مطار حلب الدولي في شمال البلاد، بعد إعلان استيلائها أمس على مناطق واسعة من حلب، ثانية كبرى مدن البلاد.

وتقدمت قوات المعارضة بسرعة، أمس السبت، في الريف الغربي اتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على مناطق عدة في ريف إدلب. ودخلت قوات المعارضة حلب عصر الجمعة، ومن ثم واصلت التقدم مساء لتسيطر على أجزاء واسعة من المدينة.

واقتربت قوات المعارضة السورية من مركز مدينة حماة، مساء أمس السبت، بعد بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية لمحافظة إدلب.