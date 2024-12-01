قصف جوي يستهدف ساحة الجابري وسط حلب ومناطق متفرقة من إدلب (فيديو)

نقذت مقاتلات تابعة للنظام السوري وروسيا، اليوم الأحد، غارة على ساحة سعد الله الجابري التي تعتبر الساحة الرئيسية وسط مدينة حلب السورية.

وأظهرت مقاطع مصورة، تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة القصف على ساحة الجابري وتصاعد الدخان الكثيف في السماء.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على قوات المعارضة دعما للجيش السوري.

وكانت فصائل المعارضة قد سيطرت على ساحة الجابري في مركز المدينة، فضلًا عن مبنى المحافظة ومراكز الشرطة، وقلعة حلب.

في السياق، ارتفع عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء غارات شنتها طائرات حربية تابعة للنظام السوري وروسيا على محافظة إدلب، إلى 8 قتلى و63 مصابا.

وبحسب مرصد مراقبة الطيران التابع للمعارضة السورية، استهدفت طائرات حربية تابعة للنظام السوري وروسيا، مدينة إدلب، بـ9 غارات جوية على الأقل منذ ساعات الصباح.

وأفادت مصادر الدفاع المدني أن من بين المصابين، 30 طفلًا و8 نساء.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل آثار الدمار الكبير في المنازل والسيارات جراء القصف على شارع الخمارة بمدينة إدلب.

كما تسبب القصف على إدلب بأضرار مادية في سوق ومبان سكنية استهدفتها الغارات.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، اندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام الأسد في ريف حلب الغربي.

وأمس السبت، بسطت فصائل المعارضة المسلحة سيطرتها على كامل محافظة إدلب بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون.