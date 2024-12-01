قوات عملية “فجر الحرية” تعلن السيطرة على مدينة تل رفعت ومطار “منغ” (فيديو)
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1/12/2024-|آخر تحديث: 1/12/202407:48 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
أعلنت غرفة عمليات “فجر الحرية”، التابعة لقوات الجيش الوطني السوري المعارض، سيطرتها بشكل كامل على مدينة “تل رفعت” وقاعدة ومطار “منغ” العسكري القريبة منها.
كما أعلنت غرفة عمليات “فجر الحرية”، في وقت سابق اليوم الأحد، سيطرتها على المزيد من القرى في محيط مدينتي حلب وتل رفعت، شمالي سوريا.
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ونشرت الغرفة مقاطع مصورة لسيطرة مقاتليها على مدينة ومطار “منغ” واستيلائهم على دبابات وأسلحة.
كما نشرت الغرفة مقطع فيديو لسيطرة مقاتليها على الطريق بين حلب والحدود التركية.
وبدأت قوات المعارضة السورية هجومًا واسعًا قبل أيام، تمكنت خلاله من السيطرة على كافة أجزاء محافظة إدلب ومدن حلب، ثاني أكبر مدن سوريا بعد العاصمة دمشق، ومعرة النعمان وخان شيخون، بالإضافة إلى عشرات القرى والبلدات في ريف حلب وريف حماة.
المصدر : الجزيرة مباشر