لابيد: يوجد أسرى أحياء في غزة ويجب التوصل إلى صفقة قبل فوات الأوان

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنه يوجد أسرى ما زالوا أحياء في غزة، وإنه يجب الدفع نحو صفقة لإعادتهم قبل فوات الأوان، على حد وصفه.

وأضاف لابيد في منشور بحسابه على منصة إكس اليوم الأحد “يجب إنهاء الحرب في غزة وإعادة المختطفين. إن كان ممكنا إنهاء الحرب في لبنان، فيمكن بالطبع إنهاء الحرب في غزة وإعادة المختطفين”.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل عند الرابعة فجر الأربعاء الماضي بتوقيت بيروت، لينهي معارك بين الجانبين استمرت منذ 8 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واتسع نطاقها في الشهرين الأخيرين.

وأكد لابيد أن واجب إسرائيل إبرام صفقة لإعادة المحتجزين.

אות החיים שהתקבל היום מהחטוף עידן אלכסנדר הוא אור קטן בחושך הגדול. אין משימה חשובה מזו, אין עיסקה דחופה מזו. ממשלת ישראל צריכה להתעורר דחוף, סימני החיים הולכים ואוזלים. הם נחטפו במשמרת שלכם, תחזירו אותם הביתה pic.twitter.com/T3xsjvsNd7 — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) November 30, 2024

عرقلة الصفقة

وتتهم المعارضة وأهالي الأسرى الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى صفقة مع حماس لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب، خوفا من انهيار حكومته وسط تهديدات من وزراء متطرفين بها بالانسحاب من الائتلاف الحكومي حال حدوث ذلك.

وتعثرت مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، جراء إصرار نتنياهو على وضع شروط تشمل استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة.

من جانبها، تصر حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.

وتقدّر إسرائيل وجود 101 أسير في قطاع غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.