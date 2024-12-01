سياسة|إسرائيل

لابيد: يوجد أسرى أحياء في غزة ويجب التوصل إلى صفقة قبل فوات الأوان

يائير لابيد إسرائيل معارضة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد (رويترز)
1/12/2024

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنه يوجد أسرى ما زالوا أحياء في غزة، وإنه يجب الدفع نحو صفقة لإعادتهم قبل فوات الأوان، على حد وصفه.

وأضاف لابيد في منشور بحسابه على منصة إكس اليوم الأحد “يجب إنهاء الحرب في غزة وإعادة المختطفين. إن كان ممكنا إنهاء الحرب في لبنان، فيمكن بالطبع إنهاء الحرب في غزة وإعادة المختطفين”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل عند الرابعة فجر الأربعاء الماضي بتوقيت بيروت، لينهي معارك بين الجانبين استمرت منذ 8 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واتسع نطاقها في الشهرين الأخيرين.

وأكد لابيد أن واجب إسرائيل إبرام صفقة لإعادة المحتجزين.

عرقلة الصفقة

وتتهم المعارضة وأهالي الأسرى الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى صفقة مع حماس لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب، خوفا من انهيار حكومته وسط تهديدات من وزراء متطرفين بها بالانسحاب من الائتلاف الحكومي حال حدوث ذلك.

وتعثرت مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، جراء إصرار نتنياهو على وضع شروط تشمل استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة.

من جانبها، تصر حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.

وتقدّر إسرائيل وجود 101 أسير في قطاع غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.

المصدر : الأناضول

إعلان