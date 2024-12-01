مقتل جندي وإصابة 3 من جيش الاحتلال والقسام تستهدف 3 دبابات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين خلال المعارك في قطاع غزة وعند الحدود الشمالية قرب لبنان.

وقال الجيش في بيان إن الرقيب زامير بورك قُتل وأصيب جندي بجروح خطرة في المعارك بشمالي قطاع غزة، بينما ذكرت إذاعة الجيش أن الحادث وقع نتيجة إطلاق صاروخ موجه مضاد للدبابات في جباليا.

وأوضح بيان الجيش أن الرقيب القتيل كان قائدا لفصيل بوحدة الهندسة القتالية من “الكتيبة 601” في اللواء 401 المدرع، المعروف بلواء “أعقاب الفولاذ“.

إضافة إلى ذلك، أعلن الجيش إصابة جندي بجروح خطرة نتيجة القتال في جنوبي القطاع، بينما أصيب جندي آخر خلال نشاط عملياتي عند الحدود الشمالية مع لبنان.

وبهذا يرتفع عدد القتلى الذي أعلن عنهم جيش الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 807 من ضباطه وجنوده.

وفي المقابل، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف 3 دبابات لجيش الاحتلال وسط وجنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان إن مقاتليها استهدفوا دبابة من نوع (ميركافا) بقذيفة (الياسين 105)، مضيفة أنه “فور خروج عدد من الجنود المصابين من داخل الدبابة تم استهدافها مرة أخرى بقذيفة (آر بي جي) في منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة”.

وفي بيان منفصل، ذكرت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا دبابتين ميركافا بقذيفتي “الياسين 105” بالقرب من مفترق الخياط بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها فجّروا آلية عسكرية من نوع “نمر” بالاشتراك مع “كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني” بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في حي الجنينة.