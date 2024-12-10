أربع دبابات وجرافة.. القسام تعرض توثيقا لكمينين ضد قوات الاحتلال في رفح (فيديو)

عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد توثق كمينين ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، إن الكمينين حدثا في محور القتال بحي الجنينة شرقي مدينة رفح.

وفي التعليق المكتوب على مقطع الفيديو، ذكرت كتائب القسام أن الكمين الأول وقع في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويُظهر المقطع استهداف دبابة من نوع ميركافا وجرافة عسكرية من نوع “دي 9” بقذيفتي “الياسين 105”.

وأوضحت كتائب القسام أن الكمين الثاني حدث يوم الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتم خلاله استهداف 3 دبابات ميركافا بقذائف “الياسين 105”.

ومنذ بداية حرب الاحتلال على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 816 ضابطًا وجنديًّا من جيش الاحتلال في المعارك بالقطاع وجنوبي لبنان، حسب البيانات المنشورة على موقعه.

وبلغ عدد المصابين منذ بداية الحرب 5470 ضابطًا وجنديًّا.