“تبديل ملابسها سلخ لجلدها”.. مرض نادر يهدد حياة الطفلة مريم أبو هلال في غزة (فيديو)

مريم أبو هلال، طفلة من قطاع غزة حياتها مهدَّدة لإصابتها بمرض خطر ونادر يصعب تشخيصه حتى الآن، بسبب نقص الإمكانات الطبية والحرب التي يواصل الاحتلال شنها على القطاع.

وعانت مريم خمس سنوات طفحًا جلديًّا في مختلف أنحاء جسدها بشكل مفاجئ.

وقال والدها محمد للجزيرة مباشر إنه لم يجد أي علاج لحالتها داخل القطاع، خاصة مع معاناتها الحساسية المفرطة من المضادات الحيوية والأدوية.

وأضاف محمد أن الأطباء لم ينجحوا في تشخيص المرض الذي تعانيه طفلته، وأكدوا أنها “بحاجة للسفر إلى الخارج”.

وذكر أن مريم تعاني طفحًا جلديًّا يغطي جسدها كله، ويتسبب لها في نزيف مستمر ودائم بمختلف أنحاء جسدها وحكة وصداع.

وأضاف أن حالتها ساءت، وبدأت تعاني نزيفًا من فتحة العين “كما أن فتحات الأنف أُغلقت بسبب المرض ما أدى إلى صعوبة في التنفس، وفتحات الأذن أُغلقت أيضًا”.

وأكد محمد أن ابنته يمكن أن تفقد حياتها في أي لحظة لا سيما أنها تعاني حساسية مفرطة من المضادات الحيوية، مضيفًا أنها بحاجة إلى تحديد مضاد حيوي مناسب لحالتها ورعاية فائقة، وهو أمر غير موجود في قطاع غزة.

وذكر أن “تبديل ملابسها يمثل عملية سلخ فعلية لجلدها، ونضطر لاستخدام المحلول الملحي لفك القماش عن جسدها، وهذا الأمر لا ينجح كثيرًا”.