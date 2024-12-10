جيش الاحتلال يقتل أسرتين من 25 شخصا بمجزرة جديدة في بيت حانون

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، أسرتين مكونتين من 25 فردا بشكل كامل بعدما قصف منزلا كان يؤويهم في بلدة بيت حانون بمحافظة شمال قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة والتطهير العرقي منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في شمال غزة

وقال عبد الرحمن الكلحوت أحد أقارب الأسرتين “إسرائيل ارتكبت مجزرة جديدة ومسحت أسرتين من السجل المدني بشكل كامل حيث تتكون الأسرة الأولى من الأب والأبناء وزوجاتهم والأحفاد، وأما الأسرة الثانية فتتكون من الأب والأم وطفلتيهما”.

وأشار إلى أن الأسرتين كانتا قد نزحتا إلى بيت حانون من مخيم جباليا إبان العملية العسكرية الأخيرة والمتواصلة

وأضاف أن جثامين الشهداء ما زالت تحت ركام المنزل المدمر وفي الشارع في ظل تعذر عمليات الإنقاذ بسبب خطورة الوضع الأمني.

وتتعذر عمليات الإنقاذ في ظل توقف عمل جهاز الدفاع المدني في محافظة الشمال نهاية أكتوبر الماضي، بسبب الاستهداف المتعمد لطواقمه ومركباته.

وبوقت سابق الاثنين، أفاد شهود عيان بأن 15 فلسطينيا على الأقل غالبيتهم من النساء والأطفال، استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منازل عدة مأهولة بعضها يؤوي نازحين في بلدة بيت حانون.

وأوضحوا أن مقاتلات جيش الاحتلال شنت عدة غارات مكثفة ومتتالية (حزام ناري) في البلدة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، بالتزامن مع نسف قوات الاحتلال عددا من المنازل والمنشآت في البلدة.

كما استشهد فلسطيني برصاص مسيرة للاحتلال شرق خان يونس جنوب القطاع. كما استُشهد طفلان على الأقل وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مخيم المغازي وسط القطاع.

كما استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا، إضافة إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، بعد قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا قرب مسجد المقادمة في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.