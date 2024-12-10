خلافا لما زعمت.. إسرائيل تستهدف حتى الأسلحة القديمة بسوريا

هاجمت إسرائيل أكثر من 250 هدفا داخل الأراضي السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد، شملت قواعد عسكرية وطائرات مقاتلة وأنظمة صواريخ.

وخلافا لما زعمته تل أبيب ذكرت وكالة الأناضول أن المعدات العسكرية والمركبات التي استهدفتها المقاتلات الإسرائيلية، أمس الاثنين، في مطار المزة العسكري بالعاصمة السورية دمشق كانت قديمة الطراز.

وتشمل المعدات والآليات العسكرية التي استهدفتها إسرائيل مروحيات من طراز غازيل، وصواريخ مضادة للدبابات من نوع نورد إي أس. 12 المثبتة على المروحيات.

واستهدفت إسرائيل أيضا نظام الصواريخ بوك- إم1 المضاد للطائرات، ونظام الدفاع الجوي بانتسير إس-1.

مروحية غازيل

وهي مروحية خفيفة تستخدم للنقل والاستطلاع والهجوم الخفيف أنتجتها شركة إيروسباسيال الفرنسية ودخلت الخدمة عام 1973.

وكان هناك الكثير منها في مخزون الجيش السوري، لكن يتوقع أن معظمها تم إسقاطها خلال الحرب الطويلة بسوريا، ولم تعد قوتها القتالية ملحوظة ضد الجيوش الحديثة في بيئة القتال الحالية.

صاروخ نورد إي أس. 12

صاروخ موجه مضاد للدبابات جو- أرض صممته شركة نورد أفييشن الفرنسية ثم شركة إيروسباسيال بين عامي 1955-1957، وتوقف تصنيعه عام 1982.

ويتراوح مدى الصاروخ الموجه سلكيا من 7 إلى 8 كيلومترات وينطلق إلى الهدف بسرعة 370 كيلومترا في الساعة.

ويذكر أن هذا النوع من الصواريخ قد يصبح خارج نطاق الاستخدام المفضل، نظرا لعوامل مثل توجيهه سلكيا مما يجعل استخدامه صعبا، إضافة إلى توقف تصنيعه.

طائرات العدو الإسرائيلي تقصف المواقع العسكرية السورية بعشرات الغارات إنتقاماً لإسقاط الشعب السوري نظام الأسد، ورئيس وزراء الكيان الإرهابي يعلن سوريا الجبهة الرابعة بعد إيران ولبنان واليمن. pic.twitter.com/S0cJGkAZv8 — mazen007 التطبيع_خيانة# (@mazen00711) December 9, 2024

نظام الصواريخ بوك- إم1

نظام صاروخي أرض-جو ذاتي الدفع متوسط ​​المدى أنتجه الاتحاد السوفيتي، ودخل الخدمة عام 1983.

ويمكنه تدمير أهداف على مدى يتراوح بين 3.5 إلى 35 كيلومترا وعلى ارتفاع 22 كيلومترا.

جرى تحديثه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ولكن يبدو أن النظام الموجود في الجيش السوري هو من الجيل الأقدم.

نظام الدفاع الجوي بانتسير إس-1

يعد نظام بانتسير إس-1 أحد الأسلحة الحديثة نسبيا الموجودة في المخزون السوري. وهو نظام مدفعي وصاروخي للدفاع الجوي مثبت على مركبة ذات عجلات، يمكن استخدامه مع طاقم مكون من 3 أفراد، وهو فعال ضد الأهداف الجوية أرض-جو، والأهداف الجوية القصيرة والمتوسطة المدى.

وتمتلك جيوش الجزائر والعراق وصربيا وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة هذا النظام في مخزونها. وتفيد تقارير صحفية أن النموذج الذي تملكه سوريا لديه قدرات محدودة ضد المسيَّرات.

ودخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق فجر الأحد وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.