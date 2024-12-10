شاهد.. إسرائيل تقصف ميناء اللاذقية وتدمر سفن الجيش السوري ومستودعات الأسلحة

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي أسطول سفن الجيش السوري في ميناء اللاذقية على الساحل الشرقي لسوريا على البحر الأبيض المتوسط.

وكانت هيئة البث الإسرائيلي قد ذكرت أن سلاح البحرية الإسرائيلية دمر الليلة الماضية أسطول سفن الجيش السوري في ميناءي اللاذقية والبيضاء.

وتظهر الصور اشتعال النيران في البوارج والسفن الحربية التي دمرها طيران الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن المرافئ دمرت بشكل كامل جراء غارات جوية شنتها طائرات إسرائيلية بعد منتصف الليل ومع ساعات فجر اليوم الثلاثاء.

وأدت الغارات بحسب مراسل الجزيرة مباشر إلى انفجار مستودعات للذخيرة وبواخر وبوارج تتبع قوات النظام.

وقال شاهد عيان يعمل موظفا بمرفأ اللاذقية، للجزيرة مباشر، إنه في العاشرة مساء أمس سمع أصواتا عجيبة، وقال “فوجئنا بضرب المرفأ، وبقينا نسمع أصواتا طوال الليل، وضربت القواعد البحرية كلها والزوارق”.

وقال شاهد آخر للجزيرة مباشر “المنطقة تابعة للنظام، وبها زوارق حربية كان يستخدمها النظام، وكان هنا مستودع ذخيرة وفي الجانب الآخر زوارق كلها قصفها الاحتلال أمس”.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن القصف الإسرائيلي جاء بعد سيطرة قوات المعارضة على المكان.

250 غارة إسرائيلية

وتواصل إسرائيل شن غاراتها الجوية على مختلف المواقع العسكرية بكل الأراضي السورية.

ومن بين المواقع التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي بالقصف مركز البحوث العلمية في منطقة برزة، ومطار المروحيات في عقربا، ومركز البحوث العلمية، ومخازن أسلحة بمنطقة جمرايا.

كما قصف طيران الاحتلال في محافظة حماة مركز البحوث العلمية بالقرب من مدينة مصياف. وفي حمص استهدف الطيران الإسرائيلي مطارات ونقاطا عسكرية، وفي اللاذقية قصف أنظمة دفاع جوي وميناء المدينة.

وطالت الغارات الجوية الإسرائيلية مطار القامشلي العسكري شمال شرقي سوريا. وقال مصدر أمني إسرائيلي، أمس الاثنين، إن تل أبيب هاجمت أكثر من 250 هدفا داخل الأراضي السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد.