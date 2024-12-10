قطر تسير جسرا جويا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا

أعلنت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت تسيير جسر جوي يحمل مساعدات إنسانية إلى سوريا بتوجيهات من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية القطرية، وصلت أول طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى مدينة غازي عنتاب التركية، تحمل مواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية.

وبحسب البيان جاء ذلك “ضمن جسر جوي تسيره دولة قطر، لإغاثة الأشقاء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والمساهمة في معالجة أوضاعهم الإنسانية”.

وأضاف البيان “تأتي هذه المساعدات في إطار موقف دولة قطر الداعم لسوريا، ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب السوري الشقيق”.

تنفيذاً لتوجيه سمو الأمير .. قطر تسير جسراً جوياً يحمل مساعدات إنسانية إلى سوريا#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/RZbNXJD4oq — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 10, 2024

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في محافظتي حلب وإدلب اللتين سيطرت عليهما الفصائل، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيرا دمشق.

ورحبت قطر أمس الاثنين بـالخطوات الإيجابية التي اتخذتها قوى المعارضة في سوريا، وأكدت أهمية تجنب أي فراغ سياسي أو أمني، ودعت المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالمشروع الوطني السوري ودعمه.