مصادر سورية تكشف للجزيرة مباشر ما دار خلال لقاء إدارة الشؤون السياسية بسفراء دول عربية وإيطاليا (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الشؤون السياسية في سوريا عقدت اجتماعًا مع عدد من السفراء العرب والسفير الإيطالي في العاصمة دمشق.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن المصادر وصفت الأجواء خلال الاجتماع بأنها “إيجابية”، مشيرة إلى أن السفراء أكدوا خلاله دعمهم لسوريا.

ونقل المراسل عن مصادر بالإدارة السياسية أن مطار دمشق الدولي سيعاد تشغيله خلال أيام.

وعقب سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق، دعت دول عربية السوريين إلى اتخاذ إجراءات لإحلال الاستقرار وتجنب الانزلاق للفوضى.

وحثت الدول في بيانات رسمية السوريين إلى بدء عملية سياسية شاملة تحافظ على استقرار البلاد ووحدة أراضيها وشعبها.

ودخلت قوات المعارضة السورية العاصمة دمشق، فجر الأحد الماضي، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع.

وغادر رئيس النظام المخلوع بشار الأسد إلى روسيا، التي أعلنت منحه وعائلته حق اللجوء لما قالت إنها “أسباب إنسانية”.