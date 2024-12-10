“نفس الزجاجة أشرب منها وأتبول فيها”.. شهادة معتقل بسجن المخابرات الجوية في حمص (فيديو)

تجولت كاميرا الجزيرة مباشر، الاثنين، داخل أحد سجون فرع المخابرات الجوية السورية بمدينة حمص.

وكشفت المشاهد وجود عدد من الزنازين الانفرادية ذات المساحة الضيقة، وزنازين جماعية قليلة.

وتداول ناشطون مقطعًا مصورًا لمعتقل سابق بفرع المخابرات الجوية في حمص، قال إنه اعتُقل عام 2015، لكنه نُقل إلى سجن المخابرات قبل 15 يومًا فقط.

ولم يتمالك المعتقل نفسه، وأدلى بإفادته وهو يبكي، وقال “هذه الزجاجة التي كنت أتبول فيها هي نفسها التي كنت أشرب منها”.

وأكد المعتقل وجود نساء معتقلات داخل السجن نفسه، وعما إذا كان قد سمع صراخهن جراء التعذيب، قال “نعم كنت أسمع أصواتهن”.

وقامت إدارة العمليات العسكرية للمعارضة السورية، منذ السيطرة على العاصمة دمشق وفرار بشار الأسد وسقوط نظامه، بفتح كل السجون والإفراج عن المعتقلين الذين كانوا بعشرات الآلاف.