إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين جراء تعرضهم لإطلاق نار قرب نابس

أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين مساء أمس، إثر إطلاق النار على سيارة كانوا يستقلونها دخلت مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن المستوطنين الـ3 دخلوا المدينة دون التنسيق مع السلطات العسكرية.

وأفادت الهيئة بأنه بعد الحادث لاذ المستوطنون الـ3 بالفرار ووصلوا إلى حاجز بكاعوت وأخبروا الجنود بأنهم تعرضوا إلى إطلاق النار من قبل فلسطينيين ومن ثم أكملوا طريقهم الى مستشفى هداسا جبل سكوبس في القدس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منشور على منصة إكس، “تم إطلاق نار ليلا تجاه مركبة إسرائيلية اخترقت حاجزا ودخلت مدينة نابلس بشكل مخالف للقانون”.

وأضاف “غادرت السيارة المدينة وغادر راكبوها بشكل مستقل لإجراء الفحص الطبي وسيتم التحقيق في القضية”.

وتابع الجيش “تم اعتقال ركاب السيارة الثلاثة للتحقيق معهم من قبل الشرطة الإسرائيلية”.

ووسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة بموازاة الإبادة بقطاع غزة، ما أسفر إجمالا عن 809 شهداء، ونحو 6450 جريحًا.