الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في بيت لاهيا ويقصف مبنى به 30 نازحا (فيديو)
ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة، فجر اليوم الأربعاء، بقصفه منزلًا في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وشنّ جيش الاحتلال غارة جوية على منزل لعائلة “أبو طرابيش” في محيط مستشفى كمال عدوان، كان يقطنه حوالي 30 نازحًا؛ مما أدى إلى استشهاد 22 شخصًا، بينهم أطفال ونساء.
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ولا يزال الأهالي حتى صباح اليوم، حسب مشاهد للجزيرة مباشر، يواصلون البحث عن مفقودين تحت ركام المنزل الذي سوته الغارة الجوية بالأرض.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأنه تم انتشال 22 شهيدا، وأن آخرين بين شهيد وجريح لا يزالون تحت الأنقاض لعدم تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
ومنذ مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثفت إسرائيل عدوانها على شمال قطاع غزة، برًّا وجوًّا وبحرًا؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف، وذلك بالتوازي مع عدوان على كافة أنحاء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.