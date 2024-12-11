الجولاني يتحدث عن السلاح المستخدم في المعركة ضد جيش الأسد (فيديو)

قال أحمد الشرع القائد العام للإدارة السورية الجديدة إنه سيعمل على حل الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وإغلاق السجون السيئة السمعة.

وأضاف الشرع (المعروف باسم أبو محمد الجولاني) في تصريحات للجزيرة مباشر “أن إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعمل مع المنظمات الدولية على تأمين مواقع يُحتمل وجود أسلحة كيماوية فيها”.

وتابع الشرع “سنؤسس حكومة تكنوقراط تستوعب مختلف كفاءات الشعب السوري”.

في السياق، قال الشرع خلال زيارته مسجد الإمام الشافعي في دمشق إن فصائل المعارضة “أنقذت سوريا والمنطقة من خطر إستراتيجي وتهديد وجودي لمكونات كبيرة بالبلاد”.

وتداول ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل، مقطعًا مصورًا، يُظهر وصول الشرع إلى مسجد الإمام الشافعي وسط حشد من أنصاره، حيث أكد أن المعركة التي تم خوضها ضد نظام الأسد تم الإعداد لها كثيرا، مشيرا إلى أنهم قاتلوا بسلاح محلي الصنع.

وأوضح الشرع “لم تدعم أي دولة معركتنا ولا أحد شجعها وكنا واثقين بالانتصار”، وتابع “معركتنا نجحت في إعادة لُحمة السوريين مرة أخرى”.

وأمس الثلاثاء، أكد الشرع أنه ستتم إعادة بناء سوريا بعد إزالة نظام الأسد، وأن على الحكومات الأجنبية ألا تقلق بشأن الوضع في البلاد.

وفي معرض رده على سؤال عن رسالته للدول الخارجية التي تتخوف مما سيحدث في سوريا، أكد الشرع “أن مصدر مخاوف السوريين كان من الميليشيات الإيرانية، وحزب الله، والنظام الذي ارتكب المجازر”.

بدورها، قالت الحكومة المؤقتة في سوريا إن الحياة بدأت تعود تدريجيا في معظم المحافظات والمدن والبلدات السورية، مع عودة الخدمات الأساسية.

وأشارت الحكومة، في بيان، إلى بدء عودة النازحين من المخيمات على الحدود السورية-التركية إلى مناطق مختلفة في عموم سوريا، مع تمديد الحكومة التركية عمل المعابر البرية مع سوريا بالطاقة القصوى، واستمراره على مدار الساعة.