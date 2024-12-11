اللحظات الأولى لدخول قوات إدارة العمليات العسكرية السورية مدينة دير الزور (فيديو)

أعلنت قوات إدارة العمليات العسكرية السورية، الثلاثاء، السيطرة على مدينة دير الزور شرقي سوريا.

وقال المقدم حسن عبد الغني، من إدارة العمليات العسكرية، في بيان “بعد تحرير ريف دير الزور الشرقي والغربي وهروب قوات النظام والمليشيات الإيرانية منها، نعلن مدينة دير الزور ومطارها العسكري محررة بشكل كامل”.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن قوات سوريا الديمقراطية الكردية انسحبت من دير الزور بعد انشقاق فصيل عسكري مكون من العشائر العربية عنها.

وأظهرت مقاطع متداولة قوات إدارة العمليات العسكرية في إحدى ساحات دير الزور وسط إطلاق كثيف للرصاص احتفالا بدخول المدينة.

كما أظهرت قوات المعارضة قرب مقر محافظة دير الزور، واحتفالات السكان بدخول قوات المعارضة إلى المدينة.

وقالت قوات إدارة العمليات العسكرية السورية إنها سيطرت أيضا على حقل التيم النفطي في بادية دير الزور، الذي ينتج 5 آلاف برميل يوميا.