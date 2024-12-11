المقدسي وليد بركات حر بعد 42 عاما من التغييب القسري في سجون النظام السوري (فيديو)

وصل المقدسي وليد بركات من قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس إلى الأردن، إثر إطلاق سراحه من سجن صيدنايا، بعد 42 عاما من التغييب القسري في سجون النظام السوري.

وعن قصة اعتقاله قبل 42 عاما قال بركات “كان عمري 25 سنة وكنت أبحث عن الدراسة في جامعة دمشق، وأثناء دخولي مطار دمشق اعتقلت بصورة غير إنسانية وغيبت قسرا داخل الفروع الأمنية في سوريا ووُجهت لي تهم ما أنزل الله بها من سلطان”.

وأضاف “حُولت إلى سجن المزة العسكري ومكثت فيه 3 سنوات، وبعدها حولوني إلى سجن تدمر التأديبي المكان الذي لا يشبهه في قذارته وسوئه وسوء معاملته مكان على وجه الأرض، ولكن الله نجاني من هذا السجن بعد 16 سنة، ونقلوني في عام 2001 إلى سجن صيدنايا“.

وفي إشارة إلى آلاف المفقودين داخل السجن، قال بركات “كثير من الناس بحثوا عن أهاليهم في هذا السجن الذي يفوق الوصف والخيال، وأنا أعرف مصيرهم وأين ذهبوا”.

"أول مرة أرى فيها الموبايل !… وعرفت بحكمي بعد 30 سنة سجن"! … المحرر المقدسي وليد بركات من سجون الأسد يروي تفاصيل مروعة عن 42 سنة قضاها مخفيّاً داخل سجون النظام السوري بعدما سافر للدراسة في سوريا خلال ثمانينيات القرن الماضي pic.twitter.com/GYCuUfKVUm — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 10, 2024

نجوت من الموت مرات

وعن تجربته داخل السجن، قال بركات “أنا الآن في عمر يناهز الـ67 عاما في خواتيم هذا العمر وخواتيم هذه الحياة، منّ الله عليّ أن أخرج من السجن حيا، وقد نجوت من الموت الحتمي في السجن عدة مرات، ولكن الله كان له فيها حكمة، أن أكون اليوم أمامكم وأخبركم أن الله لا يخذل عباده أبدا وكان الأمل دائما يراودني أن النصر قريب”.

وأضاف “عشت في صيدنايا وأعرف به كل صغيرة وكبيرة ولا أقوى على أن أقول لكم، مورس بحقي الكثير؛ مما ترك على جسمي آثارا ما زالت باقية وأمراضا داهمت جسدي الهش”.

وتابع: “صيدنايا تحول من سجن نظامي إلى معتقل عام 2009 وكان فرصة لقتل الأصوات البريئة في سوريا.. مكان رهيب منبع للذعر والخوف”.

وعن مشاعره عندما التقى أهله، قال “شعور لا يوجز في كلمات وسطور وكتب، فرح بمن وجدت ممن ولدوا بعدما اعتقلت وأصبحوا رجالا وأزواجا وعندهم أولاد وأحفاد، ولكن حسرتي كانت كبيرة حيث كان بودي أن أرى أمي وأبي وإخوتي، لكنهم ذهبوا”.

وأضاف “السجن مدرسة يتعلم فيها الإنسان، وقليل من الناس يعيشون هذه المدة حيث وافتهم المنية، ولكن الله قدر أن أكون حيا بعد هذه المدة، عرفت حكمي بعد 30 سنة وأني محكوم مؤبد مدى الحياة بعد محكمة صورية.. وكان السؤال الصعب لماذا أنا في السجن؟ هذه المرحلة أنكفأت وذهبت بمن كانوا فيها، اليوم ننتصر لأن الله ينصر الحق”.