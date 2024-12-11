رغم العدوان المدمر.. المقاومة في غزة تقصف كيبوتس “بئيري”

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، رصد 4 صواريخ أطلقت من قطاع غزة سقط اثنان منها بمناطق بمحاذاة القطاع، وجرى اعتراض الآخرَين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على منصة إكس “تم رصد صاروخين اجتازا من وسط قطاع غزة وسقطا في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات”.

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى

من جانبها، تبنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى العملية، وقالت في بيان، إن الوحدة الصاروخية للكتائب استهدفت كيبوتس “بئيري” شرقي قطاع غزة، وكذلك محور نتساريم شمالي القطاع، برشقة صاروخية صباح الأربعاء.

وفي بيان آخر، قالت الكتائب التي تتبع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنها استهدفت تجمعًا لقوات الاحتلال شرق المحافظة الوسطى برشقة صاروخية من عيار “107”.

وتأتي عمليات المقاومة الفلسطينية بعد أكثر من 14 شهرًا من العدوان الإسرائيلي المدمر على القطاع، لتؤكد أن تل أبيب لم تتمكن حتى الآن من القضاء على مقدرات المقاومة بغزة، فضلًا عن عدم تمكنها من استعادة جميع أسراها.