سوريا.. الدفاع المدني يحذر من ألغام غير منفجرة منتشرة في أنحاء البلاد

حذّر الدفاع المدني السوري، من وجود العديد من مخلفات الحرب والألغام التي لا تزال غير منفجرة، وهي منتشرة في عدة مناطق بأنحاء سوريا.

وقال الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، في بيان، اليوم الأربعاء، إن “مئات الآلاف من مخلفات الحرب والألغام والذخائر غير المنفجرة لا تزال تنتشر في المناطق السورية، ناتجة عن حملات قصف النظام السابق وحلفائه لسنوات طويلة، والألغام التي زرعوها في المدن والبلدات والمزارع كموت مؤجل للسوريين”.

وثقت الخوذ البيضاء مقتل 12 مدنيًّا بينهم 4 أطفال وامرأة، وإصابة 5 آخرين بينهم 3 أطفال منذ انطلاق عملية “ردع العدوان” التي شنتها المعارضة ضد نظام بشار الأسد في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحتى أمس الثلاثاء.

وأضافت في البيان “نحذر أهلنا السوريين من مخاطر مخلفات الحرب والألغام، وعدم الاقتراب من الأجسام الغريبة والذخائر غير المنفجرة، والمواقع العسكرية والمناطق التي شهدت اشتباكات في الأيام الأخيرة، وحقول الألغام، وإبلاغ فرق الدفاع المدني السوري عن أي جسم غريب دون الاقتراب منه أو لمسه وتحريكه”.

وأطلقت المعارضة السورية المسلحة، عملية ردع العدوان ضد قوات النظام السوري، وتمكنت من خلالها من السيطرة على العديد من المناطقة وعلى رأسها العاصمة دمشق؛ مما أدى إلى هروب بشار الأسد إلى موسكو وسقوط نظامه.

وكان النظام السوري، بدعم من روسيا، يشن العديد من الغارات الجوية على العديد من المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في شمال سوريا على مدار العام الحالي والسابق.