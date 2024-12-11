سياسة|سوريا

شاهد: سوريون يتعرفون على ذويهم المعتقلين بصعوبة بسبب تغير ملامحهم من هول التعذيب

معتقلين سابقين في سجون بشار الأسد
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11/12/2024

في مشهد مؤثر بأحد مستشفيات العاصمة دمشق، وثّقت الجزيرة مباشر لحظة تعرف أم على ابنها الذي كان معتقلا منذ عام 2019.

الشاب، الذي دخل إلى سجون النظام مراهقًا، خرج بعد سنوات وقد بدت عليه آثار تعذيب مروّع أفسدت ملامحه، حيث تظهر على جسده وأطرافه علامات الإيذاء بالصعق الكهربائي والتعذيب المستمر.

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وبدا الذهول واضحًا على وجه الأم وهي تحاول التأكد من أن هذا الشاب هو ابنها. تفحصت أسنانه بعناية، وتعلقت به وهي تبكي فرحا بلقائه وأملا في إيجاد ابنها الآخر وشقيقها اللذين اعتقلا خلال حكم بشار الأسد دون معرفة مصيرهما.

أم تتعرف على ابنها بصعوبة بسبب التعذيب الذي تعرض له منذ عام 2019
أم تعرف ابنها بصعوبة بسبب تعذيبه منذ عام 2019 (الجزيرة مباشر)

أما ابنها هذا فقد كان بحالة مأساوية غير قادر على استيعاب ما يحدث من حوله، وهو ما يمثل صورة مؤلمة لمعاناة آلاف السوريين الذين قضوا سنوات في أقبية السجون، حيث تحوّلت أحلام المراهقة إلى جروح لا تندمل في ظل الاستبداد.

وفي غرفة أخرى من غرف المستشفى، كان صوت الأنين هو الشيء الوحيد الذي يدل على حياة رجل مسنّ فاقد للوعي، أطلق سراحه مؤخرًا من سجن صيدنايا، وكانت كل حركة أو لمسة على جسده الهزيل تسبب له ألما شديدا.

سورية تحاول التعرف على شقيقها المعتقل السابق في سجون بشار
سورية تحاول التعرف على شقيقها المعتقل السابق في سجون بشار (الجزيرة مباشر)

وبجوار سريره كانت تقف شقيقته تحاول التعرف عليه بمقارنة ملامحه بصورة قديمة له كانت تحتفظ بها، ورغم تأكدها من أنه شقيقها فإنها عانت في البداية بسبب التغير الكبير في هيئته، إذ فقد الكثير من وزنه وأغمض عينيه بلا قدرة على التفاعل.

وينحدر الرجل من دير الزور، وزُجّ به في سجن صيدنايا قبل سنوات بعد تقرير كيدي قُدّم ضده، ليقضي فترة اعتقال حوّلته إلى جسد منهك بلا وعي، يشهد على بشاعة الانتهاكات التي عاناها آلاف المعتقلين في سجون النظام.

المصدر : الجزيرة مباشر

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