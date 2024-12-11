كوريا الجنوبية.. محاولة انتحار فاشلة لوزير الدفاع السابق في سجنه

قال إعلام كوري جنوبي، اليوم الأربعاء، إن وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون نفذ محاولة انتحار فاشلة داخل السجن الذي كان محتجزا فيه بالعاصمة سول.

وذكرت وكالة يونهاب أن كيم حاول الانتحار في السجن الواقع شرق العاصمة سول، وأنه نُقل بأمر من المحكمة إلى زنزانة أخرى ضمن إطار التحقيقات بخصوص إعلان الأحكام العرفية الفاشل في البلاد.

وقال مدير السجن شين يونغ هاي، في جلسة عقدت بالبرلمان، إنه تم إيداع كيم في زنزانة محمية بعد محاولة فاشلة للانتحار، وإن حالته الصحية جيدة.

وفي وقت سابق صدرت مذكرة اعتقال بحق الوزير السابق كيم، الذي يُعتقد أنه اقترح على الرئيس يون سوك يول إعلان الأحكام العرفية غير الناجح بالبلاد في 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

مذكرة اعتقال

وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق كيم بناء على طلب مكتب المدعي العام، بتهمة المساعدة في بدء انتفاضة، وإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بإعلان يون الأحكام العرفية.

وفي 8 ديسمبر الجاري، اعتُقل كيم بعد استقالته من منصبه عقب إلغاء الأحكام العرفية في البلاد. وأصدرت وزارة العدل الكورية الجنوبية أول أمس الاثنين، أمرا بحظر سفر الرئيس يول إلى الخارج.

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية في عموم البلاد، في 3 ديسمبر 2024، بهدف “القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد”، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.

وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لإلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.