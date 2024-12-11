نجا من حكم الإعدام.. أسرة سورية تستقبل ابنها المعتقل منذ 12 عاما (فيديو)

نشر الناشط السوري هادي طاطين، عبر إنستغرام، أمس الثلاثاء، مقطعًا مصورًا للحظة لقاء المعتقل السابق شادي بأسرته ووالدته بعد 12 من الاعتقال في سجون بشار الأسد.

ووثقت المشاهد احتفاءً واسعًا، واستقبالًا بالزغاريد والأفراح من قبل الأسرة، في حين بكى شادي فرحًا، وقبّل قدم والدته.

وقال الناشط هادي طاطين إن إسقاط نظام بشار الأسد حال دون تنفيذ حكم الإعدام في شادي الذي كان معتقلًا بسجن صيدنايا السيّئ السمعة.

استقبلته أمه بعد 12 عاما في سجون النظام السوري .. وكان إسقاط بشار الأسد سببا في نجاته من الإعــــ،ــــدام#الجزيرة_مباشر | #سوريا pic.twitter.com/7pIkaltdl3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 11, 2024

واعتقل نظام بشار الأسد عشرات الآلاف من السوريين عقب اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، قتل ومات الكثير منهم جراء أحكام الإعدام والتعذيب وقلة الطعام.

وأطلقت المعارضة السورية المسلحة، عملية ردع العدوان ضد قوات النظام السوري، وتمكنت من خلالها من السيطرة على العديد من المناطق وعلى رأسها العاصمة دمشق؛ مما أدى إلى هروب الأسد إلى موسكو وسقوط نظامه، وعند ذلك فتحت المعارضة السجون وأطلقت سراح آلاف السجناء.