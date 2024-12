واشنطن تعلن صد هجوم حوثي على سفن لها بخليج عدن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، اليوم الأربعاء، التصدي لهجوم نفذته جماعة الحوثي استهدف سفنا أمريكية أثناء عبورها خليج عدن.

وقالت سنتكوم في بيان عبر منصة إكس: تمكنت المدمرتان التابعتان للبحرية الأمريكية يو إس إس ستوكديل ويو إس إس أوكين من التصدي لهجوم بمجموعة أسلحة أطلقه الحوثيون في أثناء عبور السفن خليج عدن، يومي 9 و10 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبحسب البيان، كانت المدمّرتان ترافقان 3 سفن تجارية تملكها وتديرها الولايات المتحدة وترفع العلم الأمريكي. وأشار البيان إلى أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات في السفن التجارية أو سفن البحرية الأمريكية.

وأضاف: نجحت المدمرتان في هزيمة العديد من أنظمة الهجوم، من الطائرات المسيّرة (OWA UAS) وصاروخ كروز مضاد للسفن (ASCM)؛ مما ضمن سلامة السفن وأفرادها، وكذلك السفن المدنية وأطقمها.

وأردف: تعكس هذه الإجراءات الالتزام المستمر لقوات القيادة المركزية الأمريكية بحماية الأفراد الأمريكيين والشركاء الإقليميين والشحن الدولي من هجمات الحوثيين المدعومين من إيران.

CENTCOM Forces Defeat Houthi Attacks on U.S. Navy and U.S.-Flagged Ships in the Gulf of Aden.

U.S. Navy destroyers USS Stockdale (DDG 106) and USS O’Kane (DDG 77) successfully defeated a range of Houthi-launched weapons while transiting the Gulf of Aden, Dec. 9 – 10.

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 10, 2024