أردوغان يعلن عن “مصالحة تاريخية” بين إثيوبيا والصومال (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، أن الصومال وإثيوبيا، الدولتين المتجاورتين في منطقة القرن الإفريقي والمتنازعتين بشأن أرض الصومال، قد توصلتا إلى إعلان مشترك لحل خلافاتهما.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في العاصمة التركية أنقرة، أشاد أردوغان بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على ما وصفه بـ”المصالحة التاريخية” بين البلدين.

وأوضح الرئيس التركي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يتضمن بدء مفاوضات فنية بين الجانبين حتى نهاية فبراير/شباط 2025، على أن يتم التوصل إلى نتيجة نهائية خلال الأشهر الأربعة التالية.

وجاء في إعلان أنقرة بشأن الخلاف الصومالي الإثيوبي أن الطرفين اتفقا على نبذ خلافاتهما وتنحية القضايا المتنازع عليها جانبًا، والمضي قدمًا نحو تحقيق الازدهار المشترك.

كما أقر الطرفان “بالفوائد المحتملة التي يمكن جنيها من وصول إثيوبيا الآمن إلى البحر، مع التأكيد على احترام سلامة أراضي الصومال“.

من جانبه، أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود استعداد بلاده للعمل مع القيادة والشعب الإثيوبيين للاستفادة من الفرص المتاحة في المجالات جميعها، مشيرًا إلى أن للبلدين مصلحة مشتركة في التعاون.

أما رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد فقد وصف طموح بلاده للوصول بشكل آمن إلى البحر بأنه “مشروع سلمي”، مؤكدًا أن المناقشات التي جرت ستتيح للبلدين فرصًا جديدة للعمل المشترك والتعاون.

يذكر أن هذا الاتفاق يأتي في أعقاب توتر شديد بين الصومال وإثيوبيا على خلفية مذكرة تفاهم وقعتها أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في يناير/كانون الثاني الماضي، وقد منحت تلك المذكرة إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر عبر ميناء بربرة، الأمر الذي اعتبرته مقديشو انتهاكًا صارخًا لسيادتها وسلامة أراضيها.