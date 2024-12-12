استشهاد طبيب العظام الوحيد في شمال قطاع غزة برصاص قناص إسرائيلي

استشهد اليوم الخميس الطبيب الفلسطيني سعيد جودة أخصائي العظام، في غارة إسرائيلية استهدفته أثناء ذهابه لعمله بمستشفى العودة في جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال مستشفى العودة في جباليا إن سعيد هو طبيب العظام الوحيد في شمال قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن جنود الاحتلال أطلقوا النيران على الطبيب من سلاح القنص مستهدفين رأسه، ما أسفر عن استشهاده على الفور.

وكان جودة يعمل مديرا لمستشفى الشهيد كمال عدوان قبل استدعائه للعمل في مستشفى العودة.

وفي مقابلة سابقة مع الجزيرة مباشر قال الشهيد جودة “مستشفى العودة هو الوحيد الذي يستقبل 90% من حالات جراحة العظام في محافظتي غزة وشمال قطاع غزة على مدار الساعة”.

وأضاف “هناك نقص حاد يصل إلى مستوى عدم الوجود للمستلزمات الطبية في المستشفى الذي يعمل بطاقة 500% ، وفي حال انعدام الوقود يكون هذا بمثابة حكم إعدام على الجرحى”.

وأشار إلى أن استهداف الاحتلال للمستشفى يشبه ما حدث قبل ذلك في مستشفى الشفاء الطبي حيث تم بتر أطراف عشرات الحالات حفاظًا على أرواحهم وإبقائهم على قيد الحياة.

عاجل | مراسل الجزيرة مباشر: استشهاد الدكتور سعيد جودة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه أثناء ذهابه إلى مستشفى العودة شمالي قطاع غزة pic.twitter.com/UtHDJ4dzCF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2024

تدمير المنظومة الصحية

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المستشفيات في قطاع غزة، وقال المدير العام في وزارة الصحة محمد أبو سلمية إن الاحتلال دمر بشكل كامل المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وأشار ابو سلمية خلال مؤتمر نظمته وزارة الصحة في غزة السبت الماضي إن أكثر من 4000 من بين مصابي الحرب فقدوا أطرافهم خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، إلى جانب نحو 2000 آخرين باتوا طريحي الفراش بسبب إصابتهم البالغة في الأعصاب والحبل الشوكي.

وطالب أبوسلمية بوقف العدوان بشكل فوري، وفتح المعابر لاستكمال العلاج للمرضى والجرحى والمعاقين.

ونوه أبو سلمية إلى أن نحو 14000 مصاب ومريض ينتظرون على قائمة التحويلات العلاجية للخارج، لافتا إلى أنه ومنذ إغلاق معبر رفح لم يسمح الاحتلال سوى بسفر 300 مريض للسفر لتلقي العلاج.

كما طالب بإدخال المستلزمات الطبية الخاصة بالمعاقين، مشيرا إلى أنهم باتوا يفتقدون أبسط المستلزمات الخاصة بهم مثل الكراسي المتحركة والعكاكيز.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44,835 شهيدا و106,356 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.