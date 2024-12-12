الجزيرة مباشر داخل قاعدة روسية سابقة في سوريا (فيديو)
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12/12/2024-|آخر تحديث: 12/12/202408:32 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
تجولت قناة الجزيرة مباشر داخل قاعدة عسكرية في سوريا كانت روسيا تستخدمها قبل سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وتقع القاعدة قرب مدينة اللاذقية غربي سوريا على ساحل البحر المتوسط.
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ويظهر خلال الجولة شاحنات عدة أغلبها تعرضت للتدمير، كما تظهر أيضا أطباق للاتصالات عبر الأقمار الصناعية وقذائف هاون، وصناديق مبعثرة داخل المباني.
كما عرضت الجزيرة مباشر صورا خاصة لشاحنات روسية في طريقها إلى القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، غربي سوريا.
وعلمت الجزيرة مباشر أن الشاحنات خرجت من قاعدة حميميم الجوية الروسية، التي تقع بين اللاذقية شمالا وطرطوس جنوبا.
وتحتفظ روسيا بقاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية في سوريا، وقالت موسكو إنها حصلت على تطمينات بشأن سلامة القاعدتين رغم سقوط نظام بشار الأسد.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات