بعد عملية “حاجز النفق”.. بن غفير يطالب بحواجز دائمة على طرق الضفة المحتلة وحماس تعلّق

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، بإقامة حواجز دائمة على الطرق في الضفة الغربية، زاعما أن حق المستوطنين في الحياة له الأولوية على حرية تنقل الفلسطينيين.

وقال زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف في منشور على منصة إكس “أكرر مطالبتي الدائمة بإقامة حواجز دائمة على طرق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وإتاحة طرق آمنة لسكان السلطة الفلسطينية”.

وأضاف “حق مواطني إسرائيل في الحياة له الأولوية على حرية التنقل لسكان السلطة الفلسطينية”.

وأدان بن غفير مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين بإطلاق نار في جنوبي الضفة الغربية، أمس الأربعاء.

כואב את הירצחו של הילד הקדוש יהושע אהרן טוביה שמחה הי”ד ושולח תנחומים למשפחתו. חוזר על דרישתי הקבועה להצבת מחסומים קבועים בכבישי יהודה ושומרון ולאפשר כבישים בטוחים מנסיעה של תושבי הרש״פ. הזכות לחיים של אזרחי ישראל גוברת על חופש התנועה לתושבי הרש״פ. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) December 12, 2024

“لن يمنع تصاعد المقاومة”

من جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تشديدات الاحتلال الأمنية لن تفلح في منع تصاعد المقاومة بالضفة.

وأكد القيادي في الحركة محمود مرداوي في بيان، اليوم الخميس، أن “استمرار عدوان الاحتلال الإرهابي على محافظات الضفة الغربية، لن يفلح في كسر إرادة شعبنا وعزم مقاومتنا الممتدة والمتصاعدة”.

وأوضح مرداوي أن “جرائم الاحتلال ستشعل الأرض لهيبًا تحت أقدام جيشه المذعور، وستبقى المقاومة الباسلة حاضرة رغم ما تواجهه من ملاحقة وتضييق من العدو وأعوانه”.

وأشاد مرداوي بتصدي المقاومة لقوات الاحتلال الليلة الماضية المقتحمة لمدينة نابلس ومخيماتها، مؤكدًا أن الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المدينة “رسالة للاحتلال بأن نابلس باقية على عهد المقاومة مهما اغتال أو اعتقل أو لاحق، وأن الكلمة العليا على هذه الأرض ستظل للمقاومة”.

كما أشاد مرداوي “بعملية النفق البطولية” بين القدس وبيت لحم مساء أمس، التي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين.

مقتل إسرائيلي وإصابة 3

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، “قتل الليلة الماضية (مساء الأربعاء) صبي عمره 12 عاما إثر اعتداء بإطلاق النار على حافلة ركاب في طريق الأنفاق قرب مفرق الخضر، كما أصيب 3 أشخاص بجروح ما بين متوسطة وطفيفة”.

ووسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وذلك بموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة؛ مما أسفر إجمالا عن 809 شهداء، ونحو 6450 جريحًا.