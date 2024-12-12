بلدية رفح تكشف عن إجراء “غير مسبوق” من الاحتلال لجعل المدينة غير صالحة للحياة

أكد رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، أن التقارير والبيانات الواردة من داخل مدينة رفح -بجنوب قطاع غزة– تنم عن وجود مخطط لدى قوات الاحتلال لجعل مدينة رفح مدينة غير صالحة للحياة.

وقال الصوفي، في بيان، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال التي توغلت داخل مدينة رفح منذ مايو/أيار الماضي “نفذت عمليات هدم وتجريف ونسف للمباني السكنية والمرافق الخدماتية وشبكات البنية التحتية في كافة أحياء المدينة”.

وأوضح أن التقارير والصور التي ينشرها جنود الاحتلال “تظهر جليًّا أن الهدف من عمليات النسف والتدمير هو التخريب فقط كما ظهر في فيديو تفجير بئر كندا بحي تل السلطان غربي المدينة”.

“سابقة هي الأولى من نوعها”

واعتبر أن استقدام قوات الاحتلال لشركات من أجل هدم المباني وترحيل ركامها إلى جهات غير معلومة “سابقة هي الأولى من نوعها في حرب الإبادة الجماعية”، وقال إن ذلك “يؤكد وجود خطة مبيتة يتم تنفيذها بحق مدينة رفح التي أجبرت قوات الاحتلال أهلها على مغادرتها تحت النار منذ أكثر من 7 أشهر”.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.