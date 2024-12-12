جامعة دمشق تعلن موعد استئناف الدراسة في مختلف الكليات والمعاهد

أعلنت جامعة دمشق في سوريا، اليوم الخميس، عن عودة الدراسة في مختلف كليات الجامعة ومعاهدها ابتداءً من الأحد المقبل.

وقالت الجامعة في منشور عبر منصة إكس “طلابنا الأعزاء سيبدأ الدوام بعون الله في مختلف كليات جامعة دمشق ومعاهدها ابتداء من الأحد 15/12/2024”.

طلابنا الأعزاء

سيبدأ الدوام بعون الله في مختلف كليات جامعة دمشق ومعاهدها ابتداءاً من الأحد 15/12/2024.#جامعة_دمشق@DamascusUnive pic.twitter.com/YLts12Wf2u — Damascus University (@DamascusUnive) December 12, 2024

لقاء وزير التعليم العالي

وفي منشور آخر قالت الجامعة إن وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ السورية الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ وأعضاء مجلس التعليم العالي، عقدوا اجتماعًا مع رئيس جامعة دمشق ونوابه وعدد من المديرين في الجامعة لبحث أوضاع طلاب الجامعة واستمع الوزير إلى شرح عن أوضاع طلاب وكليات ومعاهد جامعة دمشق.

عقد وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ السورية الدكتور #عبد_المنعم_عبد_الحافظ وأعضاء مجلس التعليم العالي اجتماعاً مع #رئيس_جامعة_دمشق ونوابه وعدد من المدراء في الجامعة لبحث أوضاع طلاب الجامعة واستمع السيد الوزير إلى شرح عن أوضاع طلاب وكليات ومعاهد جامعة دمشق.@DamascusUnive pic.twitter.com/afviZlehZ6 — Damascus University (@DamascusUnive) December 9, 2024

“خطوة مهمة”

وكانت الدراسة قد توقفت في الجامعة منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في الـ8 من شهر ديسمبر/كانون الثاني الجاري.

وكان رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، محمد البشير، قد قال في تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي إنه سيتم العودة إلى العمل بالمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأشار البشير إلى أن استئناف عمل المؤسسات التعليمية بمثابة “خطوة مهمة” في طريق العودة إلى الحياة الطبيعية وتحقيق الاستقرار في سوريا.

وأكد البشير أن مهام الحكومة تتمثل في ضبط الأمن والحفاظ على استقرار المؤسسات وضمان تماسك الدولة، إضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية للشعب، وذلك حتى تشكيل حكومة جديدة.

وأعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، رفع حظر التجوال عن محافظتي دمشق وريف دمشق، ودعت المواطنين كافة إلى العودة إلى أعمالهم ومؤسساتهم.