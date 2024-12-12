حماس تعلق على انضمام أيرلندا إلى دعوى “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، بإعلان جمهورية أيرلندا الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وقالت الحركة في بيان إن “هذه الخطوة تعد تأكيدًا على المواقف الشجاعة لجمهورية أيرلندا تجاه قضيتنا الفلسطينية، وعلى مواقفها الإنسانية، وانحيازها لقيم العدالة وحقوق الإنسان في ظل ما يتعرض له شعبنا في غزة من إبادة صهيونية لم تتوقف رغم قضايا جرائم الحرب ومذكرات الاعتقال الدولية بحق قادة الكيان الإرهابيين”.

وثمّن البيان “مواقف جمهورية أيرلندا المؤيّدة لحقوق شعبنا الفلسطيني، ونضاله في سبيل نيل حريته وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته”.

ودعت الحركة “كافة دول العالم، إلى الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية، وإلى تصعيد كافة أشكال الضغط عليه، لوقف حربه الهمجية ضد شعبنا الفلسطيني، ومنع إفلات قادته من العقاب على جرائمهم ضد الإنسانية”، بحسب البيان.

وزير خارجية أيرلندا: حكومتنا وافقت على الانضمام للقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" في المحكمة الدولية. pic.twitter.com/DlhVikuxCC — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 11, 2024

إبادة جماعية

وأعلنت أيرلندا، أمس الأربعاء، انضمامها إلى دعوى الإبادة الجماعية، وقال وزير خارجيتها مايكل مارتن، خلال اجتماع الحكومة، إن بلاده وافقت على الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم المداخلة بالمحكمة في لاهاي، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف “كان هناك عقاب جماعي للشعب الفلسطيني بسبب الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة، ومن خلال التدخّل القانوني في قضية جنوب إفريقيا، ستطلب أيرلندا من محكمة العدل الدولية توسيع تفسيرها لما يشكّل ارتكابًا للإبادة الجماعية من قبل دولة ما.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير الخارجية الأيرلندي، في كلمة أمام البرلمان، إن بلاده تنوي الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، موضحا أن القرار سيتم الإعلان عنه بحلول نهاية العام الجاري.

وفي ذات الجلسة، أقرّ البرلمان الأيرلندي مقترحا غير ملزم للحكومة، يدعو إلى وقف جميع أشكال التجارة في المعدات العسكرية مع إسرائيل، ومنع بيع المواد ذات الاستخدام الثانوي، وإغلاق المطارات والمجال الجوي أمام الطائرات التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات سفرية وتجارية ودبلوماسية عليها.

يذكر أنه في نهاية 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًّا لها، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وانضمت إلى القضية لاحقا تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا.