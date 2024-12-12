سرايا القدس تبث مشاهد لعملية مشتركة مع القسام استهدفت مركز قيادة للاحتلال (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

ونشرت سرايا القدس، اليوم الخميس، مشاهد قالت إنها لقصف مقر قيادة وسيطرة تابع لجيش الاحتلال في محور نتساريم بقذائف الهاون، إضافة إلى قصف مواقع إمداد لوجستية لذات المكان بصواريخ 107.

وتضمّنت المشاهد لحظة إطلاق القذائف، ولحظة سقوطها داخل مركز القيادة والسيطرة الذي استهدفته المقاومة.

وأشارت سرايا القدس إلى أنها نفّذت العملية بالاشتراك مع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).