قوة إسرائيلية تغتال شابا بقلقيلية.. وشهيد برصاص الاحتلال في نابلس وسط اشتباكات ضارية مع المقاومة (فيديو)

استشهد فلسطينيان وأصيب واعتُقل آخرون، اليوم الخميس، جراء اقتحامات إسرائيلية لمدن ومحافظات بالضفة الغربية المحتلة والقدس.

واغتالت قوة خاصة إسرائيلية شابًّا فلسطينيًّا داخل سيارته في حي القرآن بمدينة قلقيلية، حسبما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

وأطلقت القوة الرصاص على الشاب أثناء مرورها على الشارع الرئيسي بالمنطقة الشرقية للمدينة، ومنعت الاقتراب منه بعد إصابته، كما داهمت عددًا من المنازل في نفس المنطقة.

اقتحام مخيم بلاطة

وخلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس، استشهد جهاد أبو سليم (27 عامًا) متأثرًا برصاص الاحتلال في الصدر.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والرصاص الحي؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها الشاب أبو سليم بالرصاص الحي، ثم أُعلن استشهاده.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب آخر بالرصاص الحي في الفخذ، ورجل (65 عاما) وامرأة (60 عاما) نتيجة الاعتداء عليهما بالضرب من قبل قوات الاحتلال، ونُقلا إلى المستشفى.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الاحتلال عرقل عمل الطواقم الطبية ومنع مركبات الاسعاف من الوصول إلى المصابين، كما اعتقل الشاب محمد الأغبر.

بدورها، قالت سرايا القدس -كتيبة نابلس، إن مقاتليها قاموا بالتصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت عدة محاور بمخيم بلاطة، و”إمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص وفق متطلبات وظروف الميدان”.

اشتباكات في نابلس

وفي نابلس أيضًا اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين، ودارت مواجهات هناك ولم يبلغ عن إصابات، كما اقتحمت قوات الاحتلال شارع الجامعة وداهمت إحدى البنايات، واقتحمت منطقتي رفيديا والمخفية في المدينة، وشارع المريج.

وقالت سرايا القدس -كتيبة نابلس “يخوض مقاتلونا برفقة رفاقهم معارك ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لعدة محاور في محيط مخيم العين ويمطرون قوات العدو المقتحمة بزخات كثيفة من الرصاص وفق متطلبات وظروف الميدان”.

وقالت كتائب شهداء الأقصى في بيان إن مقاتليها تصدّوا لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة في جميع محاور انتشارها، وخاضوا معها اشتباكات ضارية استمرت ساعات بالأسلحة الرشاشة.

وتابعت “كما تمكّن مقاتلونا بفضل الله من تفجير عدد من عبوات (الزوفي) الشديدة الانفجار المعدة مسبقًا في جنود وآليات العدو، وحققنا إصابات مباشرة في صفوف العدو”.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم، وأغلقت مداخلها، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة، كما اعتلت أسطح المنازل ونشرت القناصة عليها.

وأطلقت القوة الإسرائيلية قنابل الغاز والصوت باتجاه المركبات، وعلى كل من يقترب من المداخل المغلقة.

القدس

قالت وفا إن فلسطينيين أصيبوا بالاختناق جراء احتراق منزل استهدفته قوات الاحتلال بقنابل الصوت والغاز السام في بلدة “أبو ديس” جنوب شرق القدس.