لبنان.. 12 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار خلال يوم أوقعت 5 شهداء

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، 12 خرقا لوقف إطلاق النار مع حزب الله، أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخر بجروح.

وبذلك يرتفع عدد خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار منذ سريانه قبل 14 يوما إلى 207 خروقات، موقعة إجمالا 28 شهيدا و30 جريحا، وفق إحصائية استنادا إلى إعلانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.

وأتى ذلك في يوم أعلن الجيش اللبناني تمركز وحداته في 5 مواقع حول بلدة الخيام الحدودية والتي تعرضت لغارات اسرائيلية كثيفة وتوغلت إليها قوات اسرائيلية ونسفت العديد من أحيائها خلال الحرب الأخيرة، من دون أن تسمح لسكانها بالعودة إليها بعد.

ووفق أخبار متفرقة نشرتها الوكالة الأربعاء، تركزت الخروقات في العاصمة بيروت، وأقضية بنت جبيل ومرجعيون والنبطية بمحافظة النبطية (جنوب)، وقضاء صور بمحافظة الجنوب، وشملت قصفا بطيران مسير والمدفعية، وتحليقا لمسيرات، ودهم وتفجير منازل، وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة.

وشهد قضاء بنت جبيل 3 غارات إسرائيلية بطيران مسير، أدت إلى سقوط شهداء.

واستهدفت الغارة الأولى حي العويني بمدينة بنت جبيل، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء مدنيين.

فيما استهدفت الغارة الثانية سيارة نقل صغيرة من نوع فان أثناء سيرها على طريق بين بلدتي بيت ليف وصربين، ما أدى إلى استشهاد المواطن حمزة مرشد بداح.

أما الغارة الثالثة فاستهدفت منزلا بمنطقة خلة الدراز، بين بلدة عيناتا ومدينة بنت جبيل، ما أسفر عن استشهاد شخص وجرح آخر.

كما أطلق جنود جيش الاحتلال، من موقعهم عند أطراف بلدة مارون الراس، نيران رشاشاتهم الثقيلة باتجاه مدينة بنت جبيل.

وفي قضاء مرجعيون، داهمت قوة من جيش الاحتلال منزلا مأهولا يعود لعائلة الجوكي في بلدة برج الملوك، قبل أن تقوم بتفتيشه، واستجواب شخصين يسكنان فيه، ومصادرة هواتفهما الخلوية، وطلبت من صاحبي المنزل إخلاءه وعدم العودة إليه حتى إشعار آخر.

وفي قضاء النبطية، حلقت مسيرة إسرائيلية على علو متوسط بأجواء بلدة الزهراني.

وفي قضاء صور، أقدم الاحتلال على تفجير منزل في حي الشومر ببلدة الناقورة.

فيما شنت مسيرات إسرائيلية غارات استهدفت حي السفرجل في وادي حسن بين بلدتي مجدل زون وشيحين، بالتزامن مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة لأطراف بلدة مجدل زون.

كما سُجل تحليق للطيران المسير والاستطلاعي الإسرائيلي بأجواء مدينة صور وضواحيها.

ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين حزب وإسرائيل بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.