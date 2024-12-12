مجزرة مروعة تستهدف حرّاس المساعدات جنوبي غزة وتخلّف عشرات الشهداء (فيديو)

استشهد 37 فلسطينيا وأصيب العشرات، اليوم الخميس، بسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل وعناصر تأمين مساعدات إنسانية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مسعفون باستشهاد 15 فلسطينيا وإصابة نحو 30 العديد منهم في حالة حرجة بغارتين إسرائيليتين استهدفتا عناصر تأمين شاحنات مساعدات إنسانية غرب مدينتي رفح وخان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في بيان “طواقمنا نقلت عددا من الشهداء والمصابين إثر استهدافين منفصلين لمواطنين، الأول على طريق شارع بحر رفح، والآخر عند مفترق النصر في مواصي خان يونس“.

وتكررت حوادث تعرض شاحنات المساعدات لعمليات خطف من جانب عصابات مسلحة بعد وقت قصير من دخولها القطاع،؛ مما دفع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى تشكيل قوة مهام لمواجهتهم.

جثامين شـ.ـهداء ارتقوا في قصف طائرات الاحتلال عناصر تأمين المساعدات على شارع البحر غرب مدينة خانيونس pic.twitter.com/4aGk4jFWwN — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 12, 2024

700 شهيد من المكلفين بتأمين المساعدات

وتقول حماس إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 700 من الأفراد المكلفين بتأمين شاحنات المساعدات التي تدخل غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون جراء قصف مقاتلات إسرائيلية منزلا لعائلة اللوح يؤوي نازحين من عائلة الهباش غرب مخيم النصيرات.

وفي مدينة غزة، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم أطفال، بغارة إسرائيلية على الطوابق العلوية لمبنى سكني في شارع الجلاء.

7 شهداء وجرح آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات بمدينة رفح pic.twitter.com/ZeaY9XAQ5B — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 12, 2024

قرار أممي بوقف إطلاق النار

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء قرارين حول المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى، ودعم ولاية الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تستهدفها إسرائيل.

وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وسبع دول أخرى ضد قرار المطالبة بوقف إطلاق النار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت.

وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، لكنها تتمتع بثقل سياسي لكونها تعكس وجهة نظرٍ عالمية بشأن الحرب.