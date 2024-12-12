صاحب “العودة المذهلة”.. من هو بطل غلاف “تايم” لعام 2024؟

اختارت مجلة “تايم” الأمريكية الرئيس المنتخب دونالد ترامب شخصية العام 2024، بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية رغم إدانته قضائيا، وبعد نجاته من محاولتي اغتيال خلال العام الجاري.

وقالت المجلة إن الرئيس الجمهوري حقق “عودة سياسية مذهلة”، مشيرة إلى أنها سبق أن اختارته شخصية العام 2016 عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وأشار رئيس تحرير المجلة سام جايكوبز إلى أن العالم يشهد اليوم “ظهورا متجددا للشعبوية وتشكيكا متزايدا بالمؤسسات التي طبعت القرن الماضي، وتآكلا في الثقة بأن القيم التقدمية ستفضي إلى حياة أفضل لغالبية الناس”، معتبرا أن ترامب هو “محرك كل ذلك والمستفيد منه”.

وأضاف جايكوبز أن اختيار ترامب شخصية العام جاء “بسبب عودته التاريخية وإحداثه إعادة تموضع سياسي فريدة من نوعها، ولأنه غيّر صورة الرئاسة الأمريكية وعدّل دور الولايات المتحدة في العالم”.

يذكر أن هذا الاختيار يأتي في وقت يواجه فيه ترامب تحديات قانونية وسياسية كبيرة، إلا أنه نجح في الحفاظ على قاعدته الشعبية وتعزيز موقعه داخل الحزب الجمهوري.