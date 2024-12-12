“90% من صواريخ الدفاع الجوي”.. إسرائيل تنشر تفاصيل أهداف دمرتها في سوريا (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من تدمير أكثر من 90% من صواريخ الدفاع الجوي الاستراتيجية في سوريا، بالإضافة إلى أسراب من المقاتلات والمروحيات العسكرية والصواريخ والرادارات.

وذكر الجيش في بيان، اليوم الخميس، إنه أجرى تقييمًا شاملاً للوضع الداخلي في سوريا ‏على مدار الأسابيع الأخيرة.

وأضاف أنه “بناءً على الاستعدادات المسبقة لانهيار نظام الأسد، أعد سلاح الجو خطة هجومية واسعة النطاق لتدمير القدرات العسكرية المتقدمة على الأراضي السورية، منها الأسلحة الاستراتيجية”.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي إن “مئات” الطائرات المقاتلة والمسيرات وجهت “ضربة جسيمة للأسلحة الأكثر استراتيجية في سوريا” خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح البيان أن الضربة أدت إلى “إلحاق أضرار جسيمة بمنظومة الدفاع الجوي السوري وتدمير أكثر من 90% من صواريخ أرض-جو الاستراتيجية التي تم تحديد موقعها”.

وأشار البيان إلى أن منظومة الدفاع الجوي السورية ‏تُعد واحدة من أقوى المنظومات في الشرق الأوسط، مضيفا أن “ضربها إنجازًا كبيرًا لتحقيق تفوق سلاح الجو في المنطقة”.

وذكر البيان أن الضربة شملت أيضا “الطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية، وصواريخ سكود، والطائرات المسيّرة من دون طيار وصواريخ كروز، وصواريخ ساحل-بحر، وصواريخ أرض-جو، وصواريخ أرض-أرض والرادارات والقذائف الصاروخية”.

وقال البيان إنه تم استهداف قواعد للقوات الجوية السورية، موضحا أنه تم قصف مطار “تي 4″، (T4) شمالي دمشق، حيث تم تدمير سرب لطائرات من طراز “سو-22” وسرب لطائرات من طراز “سو-24”.

وأضاف انه تم مهاجمة مطار “بلي”، الذي كان يضم ثلاثة أسراب قتالية، مشيرا إلى أنه تم كذلك قصف موقع لتخزين صواريخ “أرض-أرض” وقذائف صاروخية، على بعد نحو كيلومتر من المطار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته هاجمت أيضا “مواقع إنتاج وتخزين مركزية، بما في ذلك موقع في منطقة حمص”، مشيرا إلى أهمية الموقع في مشروع صواريخ “سكود” السوري ومن أهم البنى التحتية في مركز البحوث للصناعة العسكرية في سوريا.